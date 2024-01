Dijksma doet oproep aan Eerste Kamer: 'Neem alsjeblieft die spreidingswet aan'

"Op dit moment doen we het niet goed met elkaar", zei Dijksma over hoe de asielopvang nu geregeld wordt. Een aantal gemeenten vangt nu grote aantallen asielzoekers op, terwijl volgens de Utrechtse burgemeester te veel gemeenten hun aandeel niet leveren. "We zijn een fatsoenlijk land en zullen met zijn allen gewoon ons aandeel moeten leveren in de opvang van mensen die hier al zijn."