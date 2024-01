Lekker op vakantie, maar dan anders: ruil je huis met een Italiaan

Femke is vooral enthousiast en noemt alleen maar voordelen. Maar soms gaat het ook wel eens fout. “In Kroatië kwamen we in een vakantiewoning terecht, en dus niet in een woonhuis. Ook was ons voorgespiegeld dat er een zwembad bij het huis was, maar dat bleek niet het geval. Toch hadden we niets te klagen, er was een strandje om de hoek.” De eigenaar, een Rus, had het pand duidelijk mooier voorgesteld dan het was, en dat corrigeert zich vanzelf, zegt Femke, omdat er dan negatieve reviews bij het huis komen te staan.