Deze 12 Utrechtse gemeenten vangen al jaren geen asielzoekers op

Met de veelbesproken wet zouden gemeenten in het uiterste geval gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen. Het moet ervoor zorgen dat asielzoekers evenwichtiger worden gespreid over het land en dat het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt ontlast, maar het is nog de vraag of het voorstel na de Tweede Kamer ook in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt.