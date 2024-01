Knotwilgen in de hoofdrol, de nieuwe liefde van kunstenaar Tom van Campenhout

In de galerie, midden tussen de schilderijen met knotwilgen, staat een lange tafel. Die is bedekt met een stuk papier waarop Tom met een stift knotwilgen heeft getekend. Erop staan potjes met kleurpotloden. Samen met bezoekers gaat hij aan de slag om de tekening af te maken: "Kinderen zijn eigenlijk de meest fantastische doelgroep. Die zijn onze toekomst en die kun je bewust maken van de plek waar ze wonen. En ze laten zien wat creativiteit is, wat is fantasie, waar gaat mijn hart sneller van kloppen en wat kan ik daar mee. Iedereen is heel erg op het mobieltje bezig. Daar kan je ook foto's mee maken die je kunt gebruiken om zelf iets te creëren. En vooral dat zelf iets creëren is gewoon heel belangrijk. Daar haal je ontzettend veel genoegdoening. Het gaat om passie. Dit is mijn passie en die wil ik heel graag met Iedereen delen dus hoe meer mensen hiermee bezig zijn, hoe fantastischer ik het vind."