Afrastering langs provinciale weg Leusden na aanrijdingen met wolf en reeën: 'Dit is een hotspot'

Het college zegt niet goed te kunnen beoordelen of de risico’s zijn toegenomen, nu de wolf vaker en op meerdere plaatsen in Leusden en Achterveld werd gezien. "De gemeente beschikt niet over de hiervoor benodigde deskundigheid en is niet het bevoegd gezag voor het beheer van de wolf. De provincie is het bevoegd gezag en aan zet om hier actief over te communiceren."