Van vrieskou naar hetere vuren: schaatskampioene Jorien ter Mors wordt brandweervrouw in Utrecht

De voormalig olympisch kampioene kwam uiteindelijk in aanraking met de brandweer dankzij een medestudent van haar opleiding Toegepaste Psychologie en het vak van brandweervrouw sprak haar ontzettend aan. "Ik ben nu twee weken bezig met de brandweeropleiding en het is fulltime, dus het is pittig. Ik krijg veel informatie, maar het is heel erg interessant. Het is dus nog even doorbikkelen. De opleiding duurt drie maanden, maar ik heb er veel zin in om het tot een goed einde te brengen."