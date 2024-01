Wat bezielt de Utrechtse winterzwemmers? 'De hele dag nagenieten'

Winterzwemmen of ijsbaden nemen is erg populair, mede door 'iceman' Wim Hof. In hoeverre is het een hype, flauwekul misschien wel? "Een hype is het zeker, maar flauwekul zou ik niet zeggen", vindt Vincent. "Wetenschappelijke studies tonen aan dat het gezond kan zijn om kortstondig het koude water in te gaan of kort af te douchen. Uit een onderzoek van het UMC Amsterdam bleek bijvoorbeeld dat het leidde tot 29 procent minder ziekteverzuim."