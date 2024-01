Wat is de spreidingswet en 4 andere vragen over deze politieke splijtzwam

Provincie Utrecht - In de Eerste Kamer is het debat aan de gang over de komst van de spreidingswet. Deze wet zou ervoor moeten zorgen dat de opvang van asielzoekers en statushouders eerlijker over gemeenten verdeeld wordt. Volgende week dinsdag stemt de Eerste Kamer over de wet. Maar wat is de spreidingswet precies? En nog vier andere vragen.