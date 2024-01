Amersfoort reageert op afgebroken kinderdisco: HC Eemvallei wist dat feesten niet mochten

Het college betreurt dat deze situatie is ontstaan. "Meerdere malen is aan de club gecommuniceerd dat zonder vergunning geen feesten en partijen gegeven mogen worden. Een eerder feest (in november) had HC Eemvallei zelf ook al geannuleerd om deze reden." De voorzitter geeft aan de kinderdisco op een ander moment opnieuw te organiseren. "Dat gaan we doen in overleg met de gemeente. En ik wil ook van de gemeente weten wat wij niet goed hebben gedaan", benadrukt de voorzitter.