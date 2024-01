Stalker negeerde uitspraak van rechter en bleef ex-vriendin belagen, zelfs na 4 dagen celstraf

Nadat zij aangifte had gedaan van stalking, veroordeelde de rechter haar ex-vriend in december 2022 tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij kreeg een contactverbod van vijf jaar opgelegd en mocht in die periode ook niet bij haar woning en werk in de buurt komen. Bij elke overtreding riskeerde hij vier dagen cel. Maar een dag na de uitspraak van de rechter ging hij al in de fout, bleek vandaag in de Utrechtse rechtbank. Via Snapchat stuurde hij haar die dag meer dan twintig berichtjes.