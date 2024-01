25 jaar en dominee: Ruth uit Nieuwegein treedt in de voetsporen van haar ouders

In maart zag Ruth de vacature, daarna volgden veel gesprekken. Heel veel, want dominee ben je voor het leven. Het is als een soort huwelijk met God. De geboren Nieuwegeinse heeft het niet van een vreemde. De vader van Ruth, die overleed toen haar moeder zwanger was van haar, was ook dominee in Nieuwegein. Het geloof bleef als een rode draad door haar leven lopen, want toen ze 12 was, werd haar moeder ook dominee.