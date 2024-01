Utrechtse burgemeesters massaal voor spreidingswet: 'We kunnen Groningen niet in de stront laten zakken'

Wat nu als de wet er niet komt? Burgemeester Fröhlich benadrukt dat in Utrecht de neuzen dezelfde kant opstaan. "Als die wet er niet komt, dan gaan we in de provincie Utrecht kijken, met alle 26 gemeenten, of we ons deel kunnen leveren. We hebben daar al lang gesprekken over. En alle gemeenten staan daar positief in. Dus wij gaan hier ons deel wel oplossen met z'n allen. Ik hoop dat het ook zonder die wet in de rest van het land ook gebeurt."