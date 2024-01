Strengere kwaliteitseisen moet VvE-beheer verbeteren: 'Dat geeft meer zekerheid en vertrouwen'

Ook zijn er verschillen in de bevoegdheid van beheerders wat betreft de bankrekening van de VvE. Bij enkele contracten had de beheerder de volmacht om te beschikken over de bankrekening van de VvE, vertelt Hovener. "Terwijl een beheerder nooit toegang zou moeten krijgen tot het reservefonds van de VvE, omdat zo’n persoon er dan met het spaargeld vandoor kan gaan." Een veilige manier om alle financiële transacties te laten uitvoeren, is via het vier ogen-principe vertelt de woordvoerder. "Dus dat er altijd iemand van het beheerderkantoor of de VvE meekijkt."