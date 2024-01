Referendum over betaald parkeren in Utrecht: politiek trucje of volkomen terecht? 'Gewoon handig politiek spel'

De GroenLinkser kwam bovendien met nog een onthulling. In zijn periode als verkeerswethouder bleek de VVD niet tegen de invoering van betaald parkeren in de hele stad. "Ik had als opponent in de raad ooit Willem Buunk (VVD) en die fluisterde mij toe: 'Voer in godsnaam in één keer dat betaald parkeren in de hele stad in, want dan zijn we van dat puntje puntje puntje af met die draagvlakmeting'."