Plus geplunderd voor goedkoop wc-papier: '800 rollen in vier minuten'

Vestigingsmanager Marco Meeuwsen is er nog beduusd van. "Het was bizar. Normaal gesproken is het hier om tien uur 's ochtends niet zo druk, nu stonden mensen in rijen buiten te wachten." Meeuwsen laat de beelden van zondag nog eens zien. Mensen drommen bijeen bij de klapdeuren van het magazijn. Als daar een kar met een nieuwe lading toiletpapier uitkomt, wordt deze binnen enkele momenten leeggeplukt.