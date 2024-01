Stikstof blijft zorgen voor vertraging van verbreding van Rijnbrug

Rhenen - De verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen is in het meest optimistische scenario in 2028 klaar. Dat komt door de stikstofproblematiek. De vertraging kan door inflatie ook leiden tot extra kosten. Dat blijkt uit antwoorden van de provincie. Utrecht ziet ook geen andere mogelijkheden om op korte termijn het verkeersinfarct in Rhenen op te lossen.