Torenhoge flitsboete voor door rood rijden bij spoorwegovergang Bunnik: 'Gedragsverandering nodig'

Ook het aantal dodelijke slachtoffers neemt daardoor af. Tussen 2000 en 2010 overleden jaarlijks gemiddeld ruim 25 mensen door ongelukken op overwegen. Het dieptepunt was 2003, toen er 39 slachtoffers te betreuren waren. Sindsdien is een flinke daling ingezet. In 2022 overleden twee personen bij een ongeval op een overweg. Het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar is daarmee gedaald tot iets onder de vijf dodelijke slachtoffers per jaar.