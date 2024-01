Amersfoorters zijn verkeerslawaai zat: 'In de zomer kan ik mijn balkon niet op'

De gemeente laat weten tegen beperkingen aan te lopen als het gaat om de aanpak van de overlast . Zo zijn er te weinig boa's en agenten om structureel beleid te kunnen maken. Ook beschikt de gemeente nog niet over de nodige apparatuur. "Anders dan in de grote steden, beschikken de boa's in Amersfoort niet over motorrijders en voertuigen die geschikt zijn om overtreders tot stoppen te dwingen", valt te lezen in een notitie van de gemeente.