IJslandse Hanna ziet hoe het huis van haar zus door lava bedreigd wordt

De meeste mensen hebben volgens Pétursdóttir wel onderdak gevonden, maar het blijft behelpen. Haar zus zit nu bijvoorbeeld op de vierde verdieping van een driekamerflat in de stad, met haar man, gehandicapte zoon en een hond. "Dat is een hele nieuwe werkelijkheid. De hond vindt het echt vreselijk, als hij boven komt, gaat hij direct in de badkamer liggen." Maar of ze ooit teruggaan, dat is nu de grote vraag voor veel bewoners van het vissersdorp. "Die gedachte speelt bij steeds meer mensen: willen we nog wel terug? Want dit komt wel echt heel dichtbij en het is écht gevaarlijk."