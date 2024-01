Auto te water in Lopik, inzittenden naar ziekenhuis

Lopik - Op de M.A. Reinaldaweg (N210) in Lopik is vanochtend een auto in het water terechtgekomen. Rond 10.45 uur raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en belandde op z'n kop in het water. De twee inzittenden zijn uit de auto gehaald. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.