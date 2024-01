Zo blijf je als fietser overeind in de sneeuw, ANWB-expert geeft tips

'Hardcore-fietsers' in de winter raadt hij aan om speciale winterbanden te overwegen. "Een klein clubje fietsers heeft nu van die winterbanden, maar het overgrote deel rijdt op normale", ziet Duijndam. Het advies aan hen is: verlaag je bandenspanning. "Over het algemeen kun je Nederlandse winters makkelijk trotseren met normale fietsbanden. Winterbanden zijn geen noodzakelijkheid, fietsen op iets zachtere banden is voldoende."