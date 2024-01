Op de barricades voor IVF: Utrechts raadslid schrijft indringende verlofbrief

Volgens Assen rust er een taboe op IVF, en met name op embryoselectie. "Alsof dat rommelen met de natuur is, maar dat is het helemaal niet." Ook ervaart Assen dat er nauwelijks gepraat wordt over IVF. "Nadat ik er open over sprak, kwamen er steeds meer mensen naar me toe, die hun kinderen ook via IVF hebben gekregen, vaak in het buitenland. Het verraste me hoeveel mensen hiermee dealen." Volgens haar is het in de Nederlandse samenleving leidend dat je kinderen krijgt. "Daarom krijgen mensen die niet natuurlijk kinderen kunnen krijgen nogal eens de vraag of het niet tijd is voor een eerste of tweede kindje." Assen benadrukt dat ze heel dankbaar is dat haar dochter geboren is, maar ze is teleurgesteld over de beperkende regels in Nederland.