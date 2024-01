Klooster Lage Vuursche wordt woning voor mensen met geheugenproblemen: 'Hun vrijheid is belangrijk'

De werkwijze van het echtpaar Van den Berg volgt de bedrijfsvoering van Herbergier , een beproefde formule met inmiddels meer dan vijftig vestigingen in Nederland. "Onze visie is eigenlijk heel simpel", legt Tjerk-Peter uit. "We willen mensen die hier komen wonen elke dag een zo normaal mogelijke dag geven. Dat betekent bijvoorbeeld normaal ontbijten zoals ze thuis gewend waren en zelf kiezen wat ze eten. Willen ze naar hun kamer, dan gaan ze gewoon. Ze kunnen ook gezellig bij ons in de gezamenlijke woonkamer komen zitten. Natuurlijk vullen wij dat aan met de persoonlijke zorg die ze nodig hebben, maar in de basis bepalen ze zelf hoe hun dag verloopt. Die vrijheid vinden we belangrijk."