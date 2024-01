Auto te water in deze kou? 'Blijf vooral rustig'

Ook als het slachtoffer op het droge is, is het van belang zo snel mogelijk professionele hulp in te schakelen. Onderkoeling is best lastig, meent Van Hattum. De opwarming moet in ieder geval van binnenuit gebeuren en niet door een kachel of een warme douche. "Anders help je de kerntemperatuur nog verder naar beneden." Je kunt het slachtoffer wel in een isolatiedeken wikkelen, die ook over het hoofd gaat. Armen en benen kun je het beste ook nog afzonderlijk inpakken.