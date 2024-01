Al een jaar een flitspaal in beruchte bocht IJsselstein, maar werkt het?

Wat de oorzaak ook is, het is al vaker misgegaan in de bocht. Soms zelfs met een dodelijke afloop. Veel mensen zullen het tragische ongeval in 2021 nog herinneren. Voetbalbroers Noah (16) en Isay (18) kwamen daar die zomer om het leven. Mede daarom zet het OM daar een jaar geleden een flitspaal neer.