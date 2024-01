Werkzaamheden veelbesproken oude stadhuis Wijk bij Duurstede na tien maanden weer hervat

Daarmee is het einde van een langslepende klucht in zicht. Aanvankelijk werd Museum Dorestad een plek beloofd in het stadhuis. Maar toen in maart vorig jaar bleek dat de renovatie meer geld zou kosten dan gedacht, was dat niet meer zo zeker. Aanvankelijk zou de renovatie 1,7 euro miljoen kosten, maar later bleek daar nog zo'n 1,1 miljoen euro bij te komen. Ook stapte wethouder Wil Kosterman op, omdat de gemeenteraad het vertrouwen in haar opzegde vanwege haar rol in het dossier.