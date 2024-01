Burgemeester Dijksma verguld met meerderheid voor spreidingswet: 'Komt nu aan op goede uitvoering'

Nu de VVD overstag is in de senaat is er een meerderheid voor de wet. De uiteindelijke stemming staat voor volgende week dinsdag op de agenda, waarna de wet per 1 februari al in kan gaan. De spreidingswet is een wet die ervoor moet zorgen dat asielzoekers beter worden verdeeld over gemeenten, een vurige wens van Dijksma. "Op dit moment doen we het niet goed met elkaar", zei Dijksma zondag nog in het tv-programma WNL op Zondag.