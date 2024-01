Snelheid Amersfoortse wegen omlaag, 30 kilometer wordt de norm

De gemeente wil met de maatregelen de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de stad verbeteren. Ook is er de wens om meer mensen in de bus of op de fiets te krijgen. Het doorgaande autoverkeer in het centrum en de wijken wordt zoveel mogelijk beperkt. Wethouder Tyas Bijlholt geeft aan dat de auto een andere plek gaat krijgen in het straatbeeld.