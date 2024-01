Nu dan echt? Hercules speelt vanavond alsnog bekerduel tegen Cambuur

In aanloop naar het duel ging het vaak over de speellocatie. Werd het Stadion Galgenwaard of Sportpark Zoudenbalch? FC Utrecht koos er uiteindelijk voor om het kleinere Zoudenbalch beschikbaar te stellen. Een hoop mensen baalden hiervan. Trainer Van der Kooij ziet ook het positieve er van in. "Het veld is kleiner, het is meer amateuristisch. Dit is het beste alternatief."