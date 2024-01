Verdachte arts na drie jaar voor rechter voor poging tot moord op haar baby

Bunnik - De rechtbank in Utrecht trekt zes dagen uit voor de rechtszaak tegen een vrouwelijke arts uit Bunnik die ervan wordt verdacht dat zij ruim drie jaar geleden probeerde haar pasgeboren dochtertje om het leven te brengen. Dat zou zijn gebeurd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Daar lag het veel te vroeg geboren meisje in de couveuse. Ook zou de vrouw vier jaar eerder haar zoontje zwaar hebben mishandeld. De eerste zittingsdag is komende maandag.