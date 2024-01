Utrecht en omstreken enorm populair om te wonen, De Meern topfavoriet

Het Funda-jaaroverzicht laat nog iets opmerkelijks zien. De regio Utrecht is populairder dan de stad zelf, maar ook dat is voor makelaar Linschoten geen verassing. "We zien dat de krapte in de regio nog groter is dan in de stad Utrecht zelf. Dat komt omdat mensen met name opzoek zijn naar een ruimer huis, het liefst met een beetje tuin, op zo'n half uur van de stad Utrecht. Daar werken de meeste mensen. Al deze plaatsen voldoen daaraan."