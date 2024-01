'Utrecht zakt door absolute humanitaire ondergrens': zes daklozen ondanks vrieskou geweigerd bij opvang

In de Utrechtse politiek komt binnenkort aandacht voor het voorval. PvdA-raadslid Ilse Raaijmakers is "geschrokken" van het bericht. "Niet slapen in de vrieskou is een humanitaire ondergrens die we moeten bewaken. Als dat niet meer lukt, moeten we actie ondernemen. Ik begrijp dat de druk in andere steden niet zo hoog is als bij ons. Ik wil graag van verantwoordelijk wethouder Rachel Streefland weten hoe dat zit en ga daar vragen over stellen."