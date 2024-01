Ganzen verjagen kost vaak meer dan het oplevert, concluderen onderzoekers Universiteit Utrecht

Samen met haar collega's voerden ecoloog De Jager het onderzoek uit voor de provincie Friesland, die de conflicten tussen boeren en ganzen in kaart wilde brengen. Als groepen ganzen vaak verkassen naar andere plekken, moet ook vaker schade worden getaxeerd. Daar zijn net zo goed kosten aan verbonden. Al die kosten en het energieverbruik van de ganzen stopten de onderzoekers in een computermodel. Zo konden ze uitrekenen wat het verstandigst is. Uit de berekeningen kwam naar voren dat verjagen "zinvol is als er relatief weinig ganzen zijn, maar dat het beter is ganzen rustig te laten grazen, ook buiten de rustgebieden, als de populatie ganzen groter wordt".