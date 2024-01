'Huisje van Mien' rijp voor de sloop na politiek gepingpong en jarenlange besluiteloosheid

Reactie bewoners

Op de redactie is een anonieme reactie binnengekomen, nadat de huidige bewoners het artikel vooraf was voorgelegd. “We zijn nogal geschrokken van het door jou te publiceren bericht. De woning gaat ons na aan het hart en herkennen ons niet in het geschetste beeld.” De bewoners bestrijden dat het huis vervuild is en vinden dat ze er wel als een ‘goede huisvader’ mee omgaan. Ook geven ze aan dat zij wel onderhoud plegen: “…maar met dien verstande dat zij (de bewoners, red.) leven met de onzekerheid van een opzegtermijn van twee maanden in een pand dat gesloopt gaat worden, hierdoor zijn er geen diepte-investeringen gedaan.” Ondanks dat de KvK melding maakt van een opgeheven stichting Behoud Huis van Mien, bestrijden de bewoners dat die bestaan heeft. Ook ontkennen ze dat het pand gekraakt is geweest.

Reactie gemeente

In een reactie bevestigt de gemeente dat het pand in eerste aanleg gesloopt zou worden. Toen dat van de baan was werd een andere bestemming gezocht. "Mede door de coronapandemie heeft dit proces langer geduurd dan verwacht", schrijft een woordvoerder. "Vanuit het huidige coalitieakkoord 2022-2026 wordt nu anders aangekeken tegen de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Bij verkoop gunnen we niet op de hoogst geboden prijs alleen, maar kijken we ook naar de grootste maatschappelijke meerwaarde. Momenteel wordt onderzocht op welke wijze dit proces in gang wordt gezet, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde." Uit de openbaar gemaakte stukken blijkt niets over een veranderd verkoopbeleid van de gemeente. De gemeente gaat niet in op de constatering dat het pand inmiddels rijp is voor de sloop.