Basketbal populair in provincie Utrecht, maar verenigingen kampen met wachtrijen door gebrek aan sporthallen

Voormalig basketbalprof Henk Norel baalt van het zaaltekort, want hij kan geen nieuwe leden meer aannemen. Norel keerde na zijn carrière in Spanje, terug naar de Ronde Venen, waar hij opgroeide. Zijn kinderen wilden graag basketballen, er was alleen één probleem: Abcoude had geen basketbalvereniging. En dus besloot hij er zelf een op te richten. Twee jaar later dribbelen 130 kinderen wekelijks door de sporthal van Abcoude. Een enorm succes, maar verder komt de voormalig international niet met zijn vereniging, want meer ruimte is er niet in de sporthal.