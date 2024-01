Het wordt straks weer zachter, maar eerst nog verse sneeuw

Vandaag wordt een zonnige dag waarbij de temperaturen weer iets boven het vriespunt uitkomen. Daarna gaat het vannacht zo'n 5 graden vriezen in de regio. Ook kunnen we winterse buien verwachten. Die buien beginnen vooral in de kustprovincies, maar in de nacht komen er ook enkele sneeuwbuien verder landinwaarts. Hierdoor kan het landschap op meerdere plaatsen opnieuw wit kleuren of de sneeuw die er al ligt wat dikker maken.