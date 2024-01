Makelaar Mark snapt wel waarom IJsselstein een 'superaantrekkelijke' woonplaats is

We stappen bij makelaar Mark Lindschooten in de auto en rijden een rondje door IJsselstein. Hij heeft veel woningen verkocht in de stad. "Kijk dit nieuwbouwwijkje, daar heb ik bijna alle woningen van verkocht." Het is één van de weinige nieuwbouwwijken in IJsselstein, vertelt de makelaar. Linschooten is aan- en verkoopmakelaar en taxateur. Hij neemt ons mee naar de Koningin Julialaan, waar een woning te koop staat voor 475.000 euro.