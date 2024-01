Politie houdt Utrechter aan voor woningoverval Leidsche Rijn

De verdachte was in de nacht van 10 op 11 november vorig jaar via een raam de slaapkamer van de woning binnengedrongen. Daar werd hij door de bewoner betrapt. De twee raakten in gevecht met elkaar. De bewoner wist de indringer uiteindelijk met hard geschreeuw zijn huis uit te jagen. De dader ging er volgens via de tuin vandoor. Niemand raakte gewond.