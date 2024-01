Buiten slapen naar Scandinavisch voorbeeld: 'Frisse lucht goed voor gezondheid kindjes'

In Scandinavië weten ze niet beter. Daar worden de dreumesen en peuters warm ingepakt om buiten te slapen. Bij kinderdagverblijf 't Klavertje in Utrecht-Oost hebben ze de filosofie overgenomen. "Daar is uit onderzoeken gebleken dat het goed is, de geluiden van buiten in combinatie met de buitenlucht", vertelt locatiemanager Phenna Wolsink-Siemons. "Er zijn natuurlijk wel afspraken over bij welke omstandigheden het mogelijk is. De minimumtemperatuur is vijf graden onder nul. Als het warmer dan 25 graden is, gebeurt het ook niet. Met storm en mist doen we het uiteraard niet."