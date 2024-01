Nieuwegeinse wethouder doet aangifte: 'Bedreiging heeft me verbaasd'

Nieuwegein - Marieke Schouten, wethouder in Nieuwegein, doet aangifte wegens bedreiging en intimidatie. De anonieme bedreiging is gedaan op het huisadres, van de wethouder van GroenLinks en heeft te maken met Inn Between. Dat is een woonvorm waar statushouders, jongeren met een lichte hulpvraag en inwoners van Nieuwegein elkaar ondersteuning bieden. "De anonieme dreiging vind ik jammer, het heeft me verbaasd", reageert de wethouder.