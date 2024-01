Oppositie eist onafhankelijk onderzoek naar mislukt project De Machinerie

Eerder al toonde de oppositie haar chagrijn over de afwikkeling van het project en de evaluatie van wethouder Eva Oosters (Student & Starter). In een commissievergadering in september vorig jaar kwam aan de orde dat de rol van het college onvoldoende was belicht. Toen waren de antwoorden van de wethouder onvoldoende om het chagrijn weg te halen.