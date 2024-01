Voetveer De Overkant heeft schipperstekort: 'Zo kunnen we in april niet varen'

Volgens het bestuurslid hebben veel mensen niet door hoeveel werk het is om de voetveer in de vaart te houden. "Mensen vinden het normaal dat het pontje er is. Maar het is niet normaal. We zijn geen busbedrijf met een hoop geld. Het is vrijwilligerswerk." En het blijkt lastiger om de begroting rond te krijgen, want er is een hoop geld nodig voor onderhoud, brandstof en de vergoeding voor schippers van 14 euro per uur. Dertig jaar geleden waren er nog 1500 donateurs. Daar zijn er nu 450 van over.