Elke maand explosie in Maarssenbroek, wat is er aan de hand?: 'Het wordt steeds gekker'

Ook het hoekhuis aan het Antilopespoor, waar in november vorig jaar eerst een brand is en daarna een explosie, wordt voor een maand gesloten. Drie forse explosies dus in drie maanden. De politie doet naar alle incidenten nog onderzoek en kan nog niets zeggen over de toedracht. Feit is wel dat het explosief een steeds populairder middel is om een ruzie te beslechten of wraak te nemen. "Wat is dat toch? Heeft iedereen een kort lontje, of wordt er gewoon niet hard genoeg gestraft?", vraagt een buurman zich af. "Ja, je denkt wel: het komt wel erg dichtbij nu."