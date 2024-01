Presentatrice Ghislaine Plag krijgt prestigieuze radioprijs

Verder zegt de jury over deze prijs: "Het gaat in Hilversum vaak over het verkleinen van de afstand tot de luisteraar, vele programma’s hebben als doel dichtbij de luisteraar te willen staan. Ghislaine is een duidelijke voorloper op dat gebied. Haar gesprekken met luisteraars verschoven in de loop der jaren steeds meer van het delen van meningen naar het delen van ervaringen. Omdat dát mensen bijeenbrengt in plaats van uit elkaar drijft.”