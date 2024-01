Zeist wil af van asbestdaken en biedt gunstige lening

"Men kan de leningen ook gebruiken voor het financieren van dakisolatie of zonnepanelen op het nieuwe dak, als dat gebeurt in combinatie met het vervangen van een asbestdak. Zo levert het ook geld op via een lagere energierekening. En de waarde van de woning stijgt", zegt wethouder Wouter Catsburg. "Ik zou zeggen: wees er op tijd bij. De leningen zijn tot eind 2028 beschikbaar, tenzij het budget eerder op is."