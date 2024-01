Sporthal Hercules omgebouwd voor bekerwedstrijd: 'Hopen op nog een stunt'

De duizend beschikbare kaarten voor de wedstrijd waren binnen een uur verkocht. Daarom komen diegene die achter het net hebben gevist vanavond naar de club om te kijken. In de sporthal staan tientallen stoeltjes, grote schermen en er is 2500 liter bier ingeslagen. "Dus daarop kan het niet fout gaan vandaag", grapt Jasper Wilshaus van Hercules. De wedstrijd is het gesprek van de dag. "Met alles wat eromheen gebeurt, is het prachtig om te zien dat iedereen hier zoveel zin in heeft."