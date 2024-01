Winterweer zet streep door bekerduel Hercules - Cambuur: 'Flinke domper'

Het enige voordeel is dat Hercules in ieder geval een paar dagen langer in het bekertoernooi zit. "Dat wel. Maar op zo'n manier is dat minder leuk", zegt Hercules-speler Nathan Bijl. "Als ik naar het veld kijk dan snap ik wel dat het is afgelast. Het is keihard, glad en je ziet ijs liggen."