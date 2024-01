Noord-Afrikaanse daklozen zorgen voor hoofdbrekens in de nachtopvang

Deze week werd bekend dat een groep mensen was geweigerd bij de nachtopvang. Dat schoot onder andere de PvdA in het verkeerde keelgat. “Deze week bereikten ons signalen dat de winteropvang in het kader van de koudweerregeling vol zat. In de nacht van maandag op dinsdag heeft de winteropvang mensen moeten wegsturen. Terwijl buiten moeten slapen met deze temperaturen levensgevaarlijk kan zijn”, zei raadslid Ilse Raaijmakers in de raad. Zij vroeg opheldering aan de wethouder. In het kader van de koudweerregeling zou niemand geweigerd mogen worden.