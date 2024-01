Grote teleurstelling in kantine Hercules: 'Maar het bier smaakt er niet minder om'

"De teleurstelling is echt heel groot", zegt Jasper. "Ik ben wel blij dat er zoveel mensen van Hercules de handen uit de mouwen steken en dat we binnen een uur de sporthal leeg hebben." De wedstrijd is verschoven naar dinsdag en het is de vraag of de club het nog een keer voor elkaar krijgt om de sporthal om te bouwen. "Morgenavond hebben we weer een overleg en dan gaan we kijken wat er kan. Zowel financieel als praktisch", zegt hij. "Als het hier nog een keer kan, doen we het hier graag nog een keer. Als we toch gaan uitwijken naar stadion Galgenwaard doen we liever dat maar ook daar zullen ook veel consequenties aan zitten."