De gemeente Utrecht kan aan de slag met het Ledig Erf

Aan het besluit ging een lange discussie vooraf, met name over het feit dat bij een eerder participatietraject gebleken was dat een fietsstraat zonder knip de voorkeur had. Wethouder Lot van Hooijdonk ziet zo’n oplossing niet zitten. "We hebben hem als referentievariant bekeken en onderzocht, daar is heel duidelijk uitgekomen dat de intensiteit van auto’s veel te groot is”, zei ze gister nogmaals tijdens het debat. Daardoor is het niet veilig. "We hebben genoeg informatie dat het geen kansrijk alternatief is."